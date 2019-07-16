تويتر تطلق موقعها الجديد على الإنترنت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت تويتر عن إطلاق موقعها الجديد على شبكة الإنترنت Twitter.com بدءاً من اليوم، شاملاً تحديثاً وتجديداً ، ليصبح سهل التصفح.

ويتصف الموقع الجديد لتويتر بشكل يتناسب مع تطبيق تويتر على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى الميزات المفضلة، مع وجود العديد من الخيارات ليتمكن القارئ من تخصيص ما يناسبه.

وذكرت تويتر في بيان لها حول إطلاق الموقع الجديد: “لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لـتويتر. وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة:

•محتوى أكثر عن ما يحدث: أضفنا قسم الـ”استكشاف” لجلب نفس المحتوى الرائع الموجود في تطبيقاتنا؛ مع المزيد من الفيديو المباشر واللحظات المحلية المخصصة لك أينما كنت في العالم. كما ستحصل على سياق يتضمن معلومات الملف الشخصي داخل المحادثات ويمكنك التحقق من أهم المواضيع المتداولة في أي طريقة عرض حتى لا يفوتك ما يحدث.

•سهولة الوصول إلى ميزاتك المفضلة: ستظهر الإشارات المرجعية والقوائم وملفك الشخصي فوراً ومكانها الخاص في الشريط الجانبي، ما يجعل التصفح بين علامات التبويب المختلفة، أسهل وأسرع.

•الرسائل الخاصة في مكان واحد: تم توسيع الرسائل الخاصة حتى تتمكن من رؤية محادثاتك وإرسال الرسائل جميعها من نفس العرض. الآن تم تقليل التبديل بين الشاشات لإرسال رسالة.

•تسجيل الدخول والخروج بطريقة أسهل: سواء كان لديك ملف شخصي واحد أو عدد قليل، يمكنك الآن أيضاً التنقل بين حساباتك المختلفة بشكل أسرع، مباشرةً من الشريط الجانبي.

•اجعل تويتر خاصاً بك: لقد لاحظنا مزيد من الحب لخاصيتي التعتيم والتفتيح في الوضع الداكن، والآن لديك المزيد من الطرق لإضفاء طابعك الشخصي على تويتر حيث نوفر لك سمات وخيارات ألوان مختلفة، إلى جانب خيارين للوضع الداكن.

وأضافت تويتر : “يشكل اليوم خطوة كبيرة في جهودنا لمواصلة بناء تويتر ليخدم الناس الذين يستخدمونها كل يوم بشكل أفضل. ويرسي هذا التحديث أيضاً أساساً أقوى للبناء عليه حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم ميزات محدّثة بشكل أسرع من ذي قبل”.