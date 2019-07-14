أمازون تطلق ربة منزل روبوتية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تقترب شركة أمازون الأمريكية من صنع مساعد روبوتي بعجلات يمكن التحكم به عبر مكبرات الصوت الذكية "إيكو".

وفي تقرير نشرته "بلومبرج" ، نقلت مصادر عن أمازون قولها إن الشركة قد سحبت المهندسين من مشاريع أخرى لتطوير الروبوت، وهو عرض تتطلع من خلاله إلى طرح هذا المساعد الآلي في السوق.

ويتم التحكم في الروبوت ، الذي يطلق عليه اسم "فستا " ، بواسطة المساعد الصوتي "ألكسا"، ويصل طوله إلى ارتفاع الخصر .

وليس من الواضح ما هو الغرض المقصود من الجهاز ، على الرغم من أن التكهنات تشير إلى أن الروبوت سيتيح المساعدة في تدبير الأمور المنزلية ، حيث يتجول بمساعدة مجموعة من الكاميرات التي تتيح له الرؤية، ويخضع للأوامر الصوتية.

