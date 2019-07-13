صورتك بعد 60 عاماً..تطبيق faceapp يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أشعل تطبيق جديد يدعى faceapp، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ، فقد نشر عدد كبير من الفنانين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي صورهم بعد التعديل عليها من خلال تطبيق faceapp، والذي يعمل بتنقية الذكاء الإصطناعي، ويستطيع التوقع بشكل الشخص بعد 60 عاماً أو أكثر من الآن.

وأوردت بعض المواقع المختصة بالتقنية طريقة استخدام تطبيق faceapp:

بالنسبة لالتقاط صورة جديدة:



عندما تقوم بفتح البرنامج فسيظهر أمامك كـ "كاميرا عادية" فى البداية، ثم سيبدأ البرنامج بالتعرف على وجهك بعد أن تقوم أنت بتحديد وجهك، وبعد التعرف سيقوم بمعالجة الصورة، ويمكنك اختيار التأثير الذى تريد أن تحدثه على وجهك.



بالنسبة للتعديل على الصور القديمة:



بعد فتح البرنامج اسحب لأعلى حتى يظهر أمامك صورك.

اختر الصورة التى تريدها، وسيبدأ التطبيق فى معالجتها.

بعد ذلك اختر التأثير الذى تريده، وقم بحفظ الصورة بعد التعديل.