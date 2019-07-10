العالم ينتظر دبي الذكية العصرية بحلول 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «آي إس باز نيوز» الأمريكي أن العالم المتقدم ينتظر ليرى دبي الذكية العام المقبل، 2020، وهي تقدم إليه سيرتها الذاتية الرائعة، بوصفها واحدة من المدن الرائدة عالمياً، إن لم تكن هي المدينة الرائدة عالمياً على الإطلاق، فيما يتعلق بتطوير بيئة ذكية عصرية.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون أمن المعلومات تقريراً خاصاً أمس عن تجربة المدينة الذكية في دبي، بعنوان «دبي 2020». وأفاد الموقع أن اختيار عام 2020 تحديداً لعنونة التقرير، يرجع إلى كونه العام الذي حددته دبي لتفعيل استراتيجية دبي للتعاملات الورقية «للبلوك تشين»، والتي تهدف إلى تقليص المعاملات الورقية في الأروقة الحكومية بالإمارة، لتقليل الوقت الذي يهدره المتعاملون في تخليص الإجراءات الحكومية.

وأضاف التقرير أن هذه الاستراتيجية تستهدف أيضاً تعظيم مستويات رضا المتعاملين عن أداء حكومة دبي وما تقدمه إليهم من خدمات، وذلك في إطار الهدف الأعم والأسمى، وهو جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وأوضح التقرير أن دبي العصرية التي نراها الآن وتجربتها الذكية، وليدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ووصف التقرير دبي بأنها مثال نموذجي يوضح ما الذي يحدث عندما تعانق الأحلام الحقيقة، لتصنع أثراً هائلاً، وهو هذه المدينة الرائعة.