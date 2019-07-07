هواوي تكشف مفاجأة عن نظام التشغيل الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رن تشنغ فاي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي إن نظام تشغيل هواوي HongmengOS محلي المنشأ سيكون أسرع من أندرويد وسيكون له تطبيق أوسع أيضًا.

وأكد فاي، في حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية ونقله موقع "جي إس إن أرينا" المتخصص في متابعة الهواتف الذكية، أن نظام التشغيل الجديد الذي تعمل عليه شركته سيكون أسرع من نظامي التشغيل اللذين تقدمهما غوغل (أندرويد) وأبل (ماك أو إس(.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام نظام التشغيل ليس فقط على الهواتف الذكية ولكن على أجهزة التوجيه ومفاتيح الشبكة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وحتى مراكز البيانات.

وأضاف مؤسس شركة هواوي، أن HongmengOS سيكون أسرع من نظام MacOS الخاص بشركة أبل من خلال التفاخر بتأخير أقل من 5 ثوان، ونظرًا لأنه يمكن استخدامه على مجموعة متنوعة من الأجهزة.

كما قال الرئيس التنفيذي إنه على الرغم من الحظر الأمريكي الخفيف على شركة هواوي Huawei، لم تتخل عملاق التكنولوجيا الصيني عن تطوير Hongmeng.

وكانت شركة هواوي Huawei قد كشفت سابقا عملها على نظام تشغيل جديد بديل لنظام الأندرويد، معلنة إطلاقه في الخريف المقبل، وذلك بعد وضع الشركة على القائمة السوداء للكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية لأسباب أمنية، وهو ما يمنع الشركة من الحصول على قطع الغيار والمكونات والبرامج الأمريكية بدون ترخيص حكومي.