لماذا اعتذر مخترع "الفلاش ميموري" بعد 23 عاماً للعالم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب مخترع "الفلاش ميموري"، العالم الهندي، أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال أجاي بهات إنه يدرك الانزعاج الذي يشعر به الجمهور لدى استخدام هذه الأداة التي صممها ووضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأمريكية العامة " أن. بي .أر".

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة".

وقاد بهات الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1996، بحسب سكاي نيوز.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصرا بـ" USB" أي الناقل التسلسلي العام الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسي تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كان هناك طريقة أفضل.