واتساب يختبر ميزة جديدة إرضاء لمستخدميه

يختبر "واتساب" خاصية تتيح للمستخدمين مشاركة حالاتهم في تطبيقات أخرى، وسيظهر في الإصدار التجريبي من تطبيق "واتساب" بداية من اليوم خيار مشاركة جديد تحت حالتهم، والذي يمكن استخدامه لنشر الحالة مباشرة في قصة "فيسبوك" أو إرسالها إلى تطبيق آخر مثل "إنستغرام" أو "جيميل" أو "جوجل فوتوز".

وتعتبر حالة "واتساب" هي خاصية تشبه قصص "إنستغرام" التي تتيح للمستخدم نشر الصور والنصوص ومقاطع الفيديو على ملفه الشخصي على أن تختفي بعد 24 ساعة.

وتم إطلاق تلك الخاصية في عام 2017، ومنذ ذلك الحين يستخدمه 500 مليون شخص يوميًا، وفي عام 2020، سيصبح الوجهة الأولى لعرض الإعلانات في تطبيق "واتساب".

وعلى الرغم من وجود رابط مباشر لمشاركة الحالة على "فيسبوك"، إلا أن "واتساب" لن تربط حسابي نفس المستخدم في المنصتين.