تسريب خصائص آيفون 11

المصدر: البيان الالكتروني

نفذت تسريبات كثيرة منذ فترة طويلة عن هاتف آيفون 11، لكن آخرها، والذي تم منذ يوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كان عن هيكل الحماية الخارجي للجهاز، الذي أبان عن بعض الميزات الجديدة للهاتف، بحسب موقع (journaldugeek).

ويبدو أن أصل هذه التسريبات الجديدة هو الموزع البريطاني Mobile Fun، والتي أظهرت Hن هيكل آيفون 11 هو من العلامة التجارية Olixar، بالإضافة إلى تأكيدها بعض الخصائص التي تم تسريبها بالفعل في وقت سابق من العام، مثل مستشعر الصور الخلفي الثلاثي الغريب الموجود في لوحة مربعة، كما كشفت هذه التسريبات الجديدة أيضًا عن وجود زر جانبي جديد لتنشيط الهزاز، الذي سينتقل الآن من أعلى إلى أسفل للتبديل بين أوضاع مختلفة من الهاتف، وبدلاً من أن يكون الزر مستطيلا، جاء في هذا الطراز مستديراً.

تصميم أكثر إغراءً

كما أكدت التسريبات الجديدة عدم وجود منفذ USB-C في آيفون 11، الذي كان منتظراً من طرف المستخدمين، ليترك مكانه لصالح منفذ Lightning الأبدي.

ومع ذلك، يؤكد موقع 9to5 Mac أنه من الممكن أن تلجأ أبل إلى هذه الخاصية في آخر المطاف.

ويأتي آيفون 11 بملحقات أخرى منها محول Lightning الجديد وشاحن بقوة 18 واط، أقوى من ذلك التي توفره حاليًا علامة أبل.

وستعلن أبل عن منتوجها الجديد iPhone 11 و iPhone 11 Max بحلول نهاية سبتمبر، في الوقت نفسه الذي يتم فيه تحديث نظام التشغيل iOS 13 الخاص بها.