إنتاج حواسيب بقدرة 150 مليون مليار عملية حسابية في الثانية

المصدر: وام

يعمل الإتحاد الأوروبي على انتاج 8 حواسيب فائقة الأداء لدعم الأبحاث والصناعة والأعمال وسط مجهودات لمواكبة التنافسية مع الولايات المتحدة والصين واليابان.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم إنه سيكون لدى ثلاث من بين تلك الحواسيب القدرة على تنفيذ 150 مليون مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة - أكثر بخمس مرات من القدرة الحاسوبية لأسرع حاسوب لدى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن ما سيجعلها من أعلى خمس حواسيب تصنيفا على مستوى العالم.. فيما ستعمل باقي الحواسيب بسرعة أقل نسبيا حيث تقوم بـ 4 مليون مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة.

وتستخدم الحواسيب الفائقة القادرة على معالجة مقدار كبير من البيانات في وقت قصير في مجالات تشمل الأبحاث الطبية والتنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث واسعة المدى مثل الأعاصير والزلازل.. ويقوم علماء أوروبا حاليا بمعالجة البيانات الخاصة بهم حاليا خارج التكتل.

وأضافت المفوضية أنه تم اختيار ثمانية مواقع لاستضافة هذه الحواسيب هي العاصمة البلغارية صوفيا ومدينة أوسترافا بجمهورية التشيك ومدينة كايآني في فنلندا ومدينة بولونيا في إيطاليا ومدينة بيسين في لوكسمبورج ومينهو بالبرتغال وماريبور في سلوفينيا ومدينة برشلونة الإسبانية.

ويتوقع أن تكون الحواسيب جاهزة للتشغيل خلال النصف الثاني من عام 2020.

