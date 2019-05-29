طريقة تسجيل المكالمات على هواتف آيفون وأندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

يرغب بعض الناس بتسجيل المكالمات الهاتفية الهامة لأغراض مختلفة، ولكن أجهزة آيفون وأندرويد لا تملك ميزة تتيح القيام بذلك بسهولة تامة.

ومع ذلك، من الممكن تسجيل مكالمة هاتفية على الجهاز الذكي، وفيما يلي أفضل الأمثلة على كيفية القيام بذلك:

- تسجيل مكالمة هاتفية باستخدام "غوغل فويس"

يسمح تطبيق "غوغل فويس" بإجراء مكالمات هاتفية عبر شبكة "واي فاي". ويمكن استخدامه لتسجيل المكالمات الواردة، ولكن ليس المكالمات الصادرة.

ولاستخدام هذه الميزة، انتقل إلى قائمة الإعدادات في التطبيق، ثم حدد "المكالمات" وقم بتشغيل "إعدادات المكالمات الواردة".

وبعد ذلك، يمكنك الضغط على الرقم 4 في لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمة هاتفية، وسيبدأ التطبيق في التسجيل تلقائيا. ولكن المتصل سيسمع صوتا يخبره بأن تسجيل المكالمة جار، بمجرد تفعيل الميزة، وفق ما نشرته روسيا اليوم.

وللأسف، تطبيق "غوغل فويس" ليس متاحا في جميع البلدان.

- تسجيل مكالمة هاتفية باستخدام تطبيقات التسجيل على آيفون أو أندرويد

يوجد الكثير من تطبيقات التسجيل المتاحة، ولكن البعض منها مكلف للغاية، وغيرها من التطبيقات المجانية غير آمنة.

ويمكن تحميل تطبيق "Call Recorder Lite" على أجهزة آيفون، حيث يتيح تسجيل المكالمات الواردة والصادرة.

وللاستماع إلى المكالمات الطويلة، يجب عليك أن تدفع مبلغا محددا، دون وجود حد لمدى طول التسجيل.

أما تطبيق "Call Recorder"، فيمكن تحميله على أجهزة أندرويد لتسجيل المكالمات، كما يتيح نسخها احتياطيا إلى نظام السحابة أو تصنيفها.

- كيفية تسجيل مكالمة هاتفية ببساطة

تعد أبسط طريقة لتسجيل مكالمة هاتفية هي إجراء المكالمة على مكبر الصوت، وتسجيلها باستخدام مسجل صوت أو تطبيق معين متاح على جهاز آخر، مثل تطبيق المذكرة الصوتية على جميع أجهزة "iOS".

ومع ذلك، لن يكون التسجيل بجودة عالية مع وجود ضوضاء في الخلفية، لذا يُنصح باتباع النصائح السابقة لتسجيل المكالمات بوضوح ودقة عالية.