الصين ترد على "أكاذيب" أمريكا في شأن هواوي

المصدر: ا ف ب

نددت الصين الجمعة بـ "أكاذيب" الولايات المتحدة في شأن هواوي، وذلك غداة تصريحات لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اتهم فيه العملاق الصيني للاتصالات بالتعاون مع بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ ردا على سؤال عن تصريحات بومبيو "منذ وقت غير قصير، يروج بعض المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة مرارا لشائعات تتعلق بهواوي، لكنهم لم يتمكنوا يوما من تقديم أدلة".

واضاف أنه في وقت تثير "الحرب التجارية والتكنولوجية" التي تشنها إدارة دونالد ترامب على الصين "مزيدا من التساؤلات"، فـ"هؤلاء المسؤولون السياسيون (في الولايات المتحدة نفسها) يواصلون اختلاق اكاذيب من كل الانواع بهدف خداع الامريكيين".

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجموعة هواوي الخميس بأنّها ليست صادقة بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية التي استنكرت بدورها "ضغوطاً تعسفية" تقوم بها واشنطن ضدّ ثاني شركة عالمية للهواتف الذكية والتي بدأ شركاؤها التخلي عنها.

وفي خضم حرب تجارية صينية-أمريكية، وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب هواوي على لائحتها للشركات التي تمثل خطراً ويُمنع بيعها معدّات تكنولوجية خشية استفادة بكين منها لغايات تجسسية.

وردا على اتهامات بومبيو، دافع المتحدث الصيني عن مؤسس هواوي رين تشنغفاي الذي يكرر أن مجموعته لا تمارس أنشطة تجسس لحساب بكين.

واكد لو كانغ ان المقابلة الطويلة التي دافع فيها رين عن مجموعته الثلاثاء "حظيت بإشادة كبيرة في الصين كما في بقية العالم"، مضيفا "هناك فقط بعض السياسيين الذين يشككون في كلامه".