الإمارات الأسرع إقليمياً بتوظيف الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكر تقرير حديث عن مؤسسة برايس واتر كوبرز البحثية أن الإمارات تتصدر المنطقة في توظيف الذكاء الاصطناعي.

والمتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات بحلول عام 2030. وسوف تصل تلك النسبة في السعودية إلى 12.4%، وفي مصر إلى 7.7%.

وأشار التقرير إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط ينمو بنسبة 20 ـ 34% سنوياً.

وتوقع التقرير أن يسهم الذكاء الاصطناعي بمقدار 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي حتى عام 2030، وهو ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي للصين والهند معاً، كما أنه من المحتمل أن تحــقق الإنتاجية العالمية مكاسب بمقدار 6.6 تريليونات دولار، وأن يحقق المستهلكون فوائد بقيمة 9.1 تريليونات دولار.