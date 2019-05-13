«غوغل» يحذف تطبيق «فتاوى القرضاوي»

المصدر: لندن - وكالات

حذف محرك البحث «غوغل» تطبيقاً على متجره منصة «غوغل بلاي» على الإنترنت، يحتوي على فتاوى تحرّض على الكراهية للمدعو يوسف القرضاوي، مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية إن تطبيق «يورو فتوى»، الذي أطلقه الشهر الماضي المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن، يحرّض على العنف والكراهية. وأضافت أن «التطبيق، الذي يزعم أنه دليل للمسلمين الموجودين في أوروبا، كتب مقدمته القرضاوي المقيم في قطر، مفتي الإخوان، الممنوع من دخول المملكة المتحدة وفرنسا بسبب تمجيده الآراء المتطرفة».

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت قد راجعت محتوى التطبيق قبل السماح بتوزيعه، أجابت «غوغل»: «في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على تطبيقات فردية، سنتخذ إجراءات سريعة ضد أي تطبيقات تخالف سياساتنا».