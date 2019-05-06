شاهد.. نجاح إطلاق صاروخ إلكترون يحمل 3 أقمار صناعية بنيوزيلندا

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أطلق صاروخ من طراز إلكترون يحمل ثلاثة أقمار صناعية قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا أمس الأحد، ووضعت الأقمار الثلاثة في مدار تابع لسلاح الجو الأمريكي.

عملية الإطلاق، التي نفذتها شركة روكيت لاب، تعد جزءًا من حقبة جديدة في مجال الفضاء، ستشهد إطلاق العديد من الصواريخ من قواعد إطلاق المركبات الفضائية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكرت "يورونيوز".

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