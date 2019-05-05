رمضان 2019 على تويتر

رصد موقع "تويتر" أبرز المحادثات العامة حول رمضان، والتي تتنوع بين الدين، الصحة، الطعام والترفيه. إليكم نبذة عن أبرز التغريدات حول رمضان والأوسمة المستخدمة حول العالم.

وقد أطلق "تويتر" ثلاثة رموز تعبيرية جديدة بسبع لغات مختلفة (العربية، الإنجليزية، البهاسا، الإسبانية، التركية، الهندية، البنغالية) لتضفي روح رمضان على المحادثات. فمع استخدام الوسوم العربية التالية سيظهر الرمز التعبيري للمسجد والهلال:

#رمضان ، #رمضان_كريم ، #رمضان_مبارك

الدول التي شهدت أكثر عدد من التغريدات حول رمضان:

1- المملكة العربية السعودية

2- إندونسيا

3- ماليزيا

4- مصر

5- الولايات المتحدة الأمريكية

كما تم التغريد باستخدام الرمز ﷺ (صلى الله عليه وسلم) ، نحو 7 مليون مرة الشهر الماضي. ومن بين الدول التي شهدت أكثر عدد من التغريدات باستخدام هذا الرمز:

1- المملكة العربية السعودية

2- مصر

3- باكستان

أكثر الوسوم المستخدمة حول رمضان:

1- #Quran (قرآن)

2- #رمضان

3- #ﷺ

4- #قرآن

5- #Ramadan (رمضان)