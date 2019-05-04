«غوغل» تقدم لمستخدميها ميزة «الحذف التلقائي»

المصدر: دبي - وكالات

بعد الكثير من الشكاوى والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، أعلنت شركة غوغل أنها ستسمح للمستخدمين بحذف سجل المواقع الجغرافية، وأنشطتهم على الإنترنت والتطبيقات، بشكل تلقائي (أوتوماتيكي).

ويمكن للمستخدمين الآن مسح البيانات الخاصة بهم، إلا أنه يتعين عليهم القيام بذلك عن طريق حذفها يدوياً، أو تعطيلها تماماً، وهو أمر لا يتقنه الكثير من الناس.

وفي حال قرر المستخدم إيقاف تشغيل سجل المواقع، أو أنشطة الويب، فإن ذلك يؤثر في تجربته على غوغل، إذ إن الشركة لن تستطيع تقديم أفضل التوصيات والنتائج التي تناسبه، كونها لن تستطيع الاعتماد على بياناته وعمليات البحث السابقة التي قام بها.

وقالت غوغل في مدونة على الإنترنت: «نعلن عن الحذف التلقائي، الذي سيسهل عليكم إدارة بياناتكم».

وأضافت: «نعمل للحفاظ على بياناتكم خاصة وفي أمان، وقد استمعنا لآرائكم التي قالت إن علينا أن نوفر طرقاً أكثر سهولة لتتمكنوا من إدارة بياناتكم أو حذفها».