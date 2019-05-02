انستغرام يفكر بإخفاء عدد المعجبين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يفكر انستغرام بعدم إظهار عدد الأشخاص الذين "الذين يضغطون على إشارة الإعجاب في أي منشور.

فوفقًا لموقع Buzzfeed News الإخباري الأمريكي، بدأ الموقع العالمي اختبار إخفاء إشارة الإعجاب لدى بعض المشاركين. ومع هذه الخطوة ، يأمل تطبيق مشاركة الصور هذا في تقليل الشعور بالقلق وتدني قوة الشخصية والتوتر بين المستخدمين ، نتيجة عدم تلقي الكثير من الإعجابات على المنصة.

كما أن هذه الفكرة تهدف لتوليد بيئة أقل ضغطًا حيث يشعر الناس بالراحة للتعبير عن أنفسهم. كما تساعد على تحويل التركيز على المحتوى بدلاً من المشاركة.

ويشير التطبيق إلى أن هذه البادرة تتيح لك استمرار رؤية عدد الأشخاص الذين أعجبوا بمشاركاتك ، ولكن عندما تزور ملفًا شخصيًا آخر ، فلن تستطيع رؤية عدد المعجبين بصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وذكر التقرير أن إخفاء "الإعجابات الخاصة" لـ انستغرام سيبدأ في كندا.