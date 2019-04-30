قشر البيض لتخزين الطاقة

أفاد باحثون في جامعة وسترن باستراليا أن قشر البيض قد يكون مفتاحاً وفيراً وغير مكلف لتخزين الطاقة.

ينقل موقع «كلين تكنيكا» عن معد البحث، الدكتور مانيكام ميناكشي، قوله: «لدى قشر البيض مستوى عالٍ من كربونات الكالسيوم التي تتحول تركيبتها الكيميائية لأكسيد الكالسيوم، وذلك إبان خبزها عند 500 درجة مئوية. وهذا يمثل الخطوة الأولى نحو إيجاد بطارية بديلة لتخزين الطاقة من الطاقات المتجددة كالألواح الشمسية وتوربينات الرياح». ويضيف: «موارد الطاقة المتجددة متقطعة لأنها تعتمد على الطقس، عندما يكون لدينا فائض نحن بحاجة إلى بطارية لتخزينها. ويعمل قشر البيض كقطب للتخزين». فقبل تسخينه، يكون قشر البيض قطباً إيجابياً، لكن عند تسخينه يتحول لآخر سلبي.

جدير بالذكر أنه جارٍ البحث لتحديد كمية الكهرباء التي يمكن لمسحوق قشر البيض تخزينها والفترة الزمنية لذلك.