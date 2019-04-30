إماراتية تعالج الندبات

ابتكرت الطالبة الإماراتية ريم الظاهري، وهي طالبة في قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة الكندية بدبي، تقنية علاجية جديدة، تسرّع من عملية الشفاء للمرضى المصابين بندبات ضخامية، وهي عبارة عن ندبة بارزة حمراء، تحدث بسبب اختلال توازن الكولاجين في مكان الإصابة.

واستناداً إلى صحيفة «ذا ناشونال»، طورت ريم نهجاً جديداً، مستعينة بتكنولوجيا النانو، لتطوير تقنية تسرع من عملية الشفاء، مقارنة بالطرق التقليدية، وذلك باستخدام «أوراق هلام السيليكون المشربة بالبلورات النانوية السيليكونية»، وقد فاز ابتكارها بمسابقة مختبر «الجدران المتساقطة» في دبي، وهو الحدث الذي أقيم في الجامعة الكندية، ووُصف بأنه نقلة نوعية.