المصدر: إعداد: نهى حوا

هناك وعي متزايد بأهمية استفادة الإنسان والبيئة المحيطة به من التكنولوجيا، وإلا يُفضل الاستغناء عنها، كما يظهر في مبادرة أحد المتاجر في التحول إلى أوراق الموز بديلاً عن أكياس البلاستيك، أو استغناء أحد المطاعم كلياً عن البلاستيك، أو حتى ابتكار مفهوم جديد لطفاية قائم على شفط اللهب بدلاً من رش الكيماويات. إضافة إلى اختراع نسخ حيوية من الجلود والغراء من زهرة عباد الشمس، أو استخدام قشر البيض كبطارية لتخزين الطاقة المتولدة من الطاقات المتجددة.

وقد شهد العالم ابتكارات ومبادرات أخرى رائعة في مجال التكنولوجيا والتعليم والطب، مثل ابتكار جناح طائرة متحول يغير شكله وفقاً للضغوط الخارجية، واستخدام مكافآت الألعاب الإلكترونية الإدمانية في مبادرات لتحفيز القراءة لدى الأطفال، عدا عن تقنية علاجية لتسريع الشفاء من الندبات الضخامية.