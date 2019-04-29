الهند تلغي قرار حظر تطبيق «تيك توك»

المصدر: البيان الالكتروني

بعد أسبوع واحد من قرار إلغاء تطبيق «تيك توك» الشهير بمقاطع الفيديو، تم رفع الحظر عن التطبيق بعد وصول إلى تسوية بين مطوري التطبيق والسلطات الهندية.

وصرحت شركة تيك توك عطفاً على إلغاء القرار بالقول: "نحن سعداء جداً بهذا القرار ونعتقد بأنه يلقى ترحيباً قوياً من قِبل قاعدة عملائنا المتنامية في الهند، الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك» كمنصة لعرض أعمالهم الإبداعية. ونرى في هذا القرار خطوة جديدة ومميزة تتيح لنا مواصلة خدمة مستخدمي التطبيق بشكل أفضل.

كما نعرب عن فخرنا بالتقدير الذي حظيت به جهودنا في مجال مكافحة إساءة استخدام المنصة، ونؤكد بأننا سنواصل بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد وتعزيز التزامنا بتحسين مزايا السلامة في إطار حرصنا التام على الارتقاء الدائم بمستوى الخدمة لمستخدمي منصتنا في الهند".

يذكر أن الهند شكلت سوق كبير ونامي لتطبيق «تيك توك»، حيث يوجد ما يقرب من 300 مليون مستخدم في البلاد من أصل مليار عملية تحميل إجمالية للتطبيق، وأكثر من 120 مليون مستخدم نشط شهرياً، ولم يتأثر مستخدمو التطبيق والبالغ عددهم 120 مليونًا بعد قرار الحظر. ولكن الشركة المطورة أكدت أن التطبيق لديه تقنية جديدة لمنع نشر مقاطع الفيديو المخلة بالآداب وغيرها من مقاطع غير مناسبة، ما سمح للسلطات الهندية برفع الحظر عن التطبيق.