فيسبوك تنتظر غرامة 3 مليارات دولار بسبب الخصوصية

المصدر: (د ب أ)

تستعد شركة "فيسبوك" لغرامة محتملة بنحو ثلاثة مليارات دولار من جانب الحكومة الأمريكية، بعد أن هزتها فضائح على خلفية إخفاقها في حماية خصوصية المستخدمين.

وانعكست الغرامة المنتظرة في بيان أرباح الشركة للربع الأول من عام 2019، والذي صدر الأربعاء.

وذكر البيان: "في الربع الأول من عام 2019، قدّرنا بشكل معقول خسارة محتملة وسجلنا تراكما بقيمة 3 مليارات دولار على صلة بتحقيق (لجنة التجارة الاتحادية) مع منصتنا وممارسات بيانات المستخدمين".

وبدأ التحقيق الاتحادي في أعقاب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، التي انطوت على انتهاكات لخصوصية المستخدمين.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن انتهاكات الخصوصية تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وذكر البيان: "لا يزال الأمر بدون تسوية ، ولا يمكن أن تكون هناك ضمانة فيما يتعلق بتوقيت أو شروط أي نتيجة نهائية".