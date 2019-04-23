أوراق الموز عدّة سفر

من أوراق الموز الملينة، وورد النيل سميك الساق، وشعر الذرة صنعت المصممة أيشواريا نير بمساعدة استديو متخصص أزياء وملابس وعدة سفر صديقة للبيئة لتغيير واقع الحال السائد. واعتمدت عدة سفر ورق الموز على موارد متوفرة طبيعياً بأقل عمليات تصنيع ممكنة، وجاء التصميم ليكون مهدئاً رقيق الملمس يمكن التخلص منه وقابلاً للتحلل بالكامل.

أوراق الموز المليّنة عبارة عن نسيج يصنع بعد معالجة الأوراق بمحلول خاص يتيح لها أن تصبح ناعمةً بالكامل على البشرة. العدّة المصنوعة من مواد طبيعية وحبال مطاطية تحيط بالوجه، وكلها مصنوعة من النباتات القابلة للتحلل بدل أن تلوث البيئة.