الملايين يستعملون "أغبى كلمة سر"

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت دراسة حديثة، أن ملايين الأشخاص حول العالم يستعملون كلمة سر سهلة للغاية، وهي الأرقام من 1 إلى 6، مما سهل عملية اختراق حساباتهم الإلكترونية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها المركز الوطني لأمن المعلومات في بريطانيا، ونشرها على موقعه الإلكتروني، الأحد، أن كلمة السر "123456"، كانت الأكثر استخداما في الحسابات التي تم اختراقها.

وحللت دراسة المركز بيانات حسابات 23 مليون شخص تعرضت إلى الاختراق، لتجد أن كلمة السر المذكورة، هي الأكثر استخداما بين الملايين من الحسابات، وفقا لسكاي نيوز.

ومن بين كلمات السر السهلة الرائجة، وفق المركز البريطاني : 123456789، وPassward، وqwerty، و1111111.

وأجريت الدراسة بين 12 نوفمبر 2018، و9 يناير 2019، ومزجت بين تحليل البيانات وإجراء المقابلات.