فيسبوك يحمل جهات الاتصال الخاصة بـ1.5 مليون مستخدم بدون موافقتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

قام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتحميل تفاصيل الاتصال الخاصةبـ 1.5 مليون مستخدم جديد بدون علمهم في آخر ثلاث سنوات، وذلك أحدث خلل في الخصوصية يخرج إلى النور.

وجرى اكتشاف الخطأ وسط تغيير لعملية التسجيل تمت الشهر الماضي، حسبما أكدت شركة فيسبوك اليوم الخميس في بيان نشره الموقع الإخباري الأمريكي "بيزنس إنسايدر".

وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا إنه لم يتم تقاسم التفاصيل مع أحد وجاري مسحها الآن. وأضافت الشركة أنه جاري تصحيح الخطأ وجاري إبلاغ المستخدمين المتضررين.

وشهدت الشركة سلسلة من الأخطاء تشمل معلومات حساسة خاصة بالمستخدمين في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، حدث خطأ أدى إلى ظهور منشورات ملايين المستخدمين للعالم أجمع، في حين أنهم أرادوا تقاسمها فقط مع أصدقائهم على فيسبوك.

ونشر "بيزنس إنسايدر" الأنباء بشأن الخطأ، حيث أبلغ أنه في بعض الحالات، ظهر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمستخدم جديد خلال عملية التحقق من كلمة السر.

وأزال فيسبوك خطوة التحقق من كلمة السر الخاصة بالبريد الإلكتروني من عملية التسجيل الشهر الماضي، حسبما قالت الشركة في بيان.