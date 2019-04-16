مكافآت لخفض الطاقة

ابتكرت شركة فرنسية ناشئة تطبيقاً جديداً لتشجيع المدارس والشركات على خفض استهلاك الطاقة لديهم. يعمل التطبيق شركة «إنرجيك»، على منح الفرق المختلفة نقاطاً ومكافآت عبر ممارسة ألعاب متنوعة واستكمال تحديات تتعلق باستهلاك كميات أقل من الكهرباء والغاز والمياه. كذلك يكافئ التطبيق المستخدمين على أفكارهم المتعلقة بخفض الطاقة. وتتلقى الفرق الأكثر نشاطاً جوائز صديقة للبيئة، مثل زراعة أشجار أو طاولة كرة قدم «فوسبول» مصنوعة من الورق المقوى المعاد تدويره. ويمكن للشركة أيضاً مراقبة استخدام الطاقة والغاز والمياه في مبنى الفريق المعني، وتقديم نصائح في كيفية استهلاك كميات أقل من الطاقة.

تقول الشركة، إن أكثر من 100 فريق شاركوا في تحديات «إنرجيك»، وأنها تخطط للتوسع دولياً عام 2020.