كاميرا توقظ السائقين

من مساحات الزجاج الأمامي التي تتعقب نظرات العين لشركة جاكوار، وكاشفات النعاس لشركة نيسان ونظام «أي-كوكبيت» لشركة بيجو، هناك العديد من الابتكارات، التي تراقب تعبيرات وجه السائق، وتدرس وتيرة ومضات العين أو عمق التثاؤب. لكن «فيزو 360» هي عبارة عن كاميرا تلكز السائقين الذين يشعرون بالنعاس، ما يحول دون حدوث حوادث اصطدام مميتة. وتعتبر تلك الكاميرا أحدث الابتكارات على الساحة لمعالجة تلك المشكلة، وتخدم زاوية 360 درجة مع قدرة على التقاط السائقين المتعبين ومحاولة إيقاظهم إذا لزم الأمر.

«أير فيزون» تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لرصد إشارات عن النعاس في عيني السائق وفمه، وتطلق إنذاراً تختلف شدته بالاعتماد على مدى خطورة الوضع.

تلتقط عدستها المزدوجة «4 كي» في كل الاتجاهات، ويتم توصيلها بالإنترنت عبر «4 جي» و«واي فاي» والهاتف عبر البلوتوث، ما يتيح تحقيق أقصى قدر من البث المباشر من السيارة.