طور استوديو التصميم الهولندي «ميشيل كورنيليسن أوتوورب» تصميماً لطابعة شوكولاته ثلاثية الأبعاد تستخدم في صناعة الحلويات.

جهاز «أكسوكو» بإمكانه صناعة أشكال من الشوكولاته للزبائن بتصاميم تم إنشاؤها عبر تطبيق مصاحب. يتميز النموذج الأولي للجهاز بلوح دائري وأعمدة طباعة محورية يجري تغذيتها بخراطيش حبر من الشوكولاته. عندما يدور العامود يتحرك رأس الطابعة باستخدام نظام إحداثي قطبي لتوجيه الرأس. الحلويات المطبوعة بالشوكولاته السوداء أو البيضاء أو الحليب حسب نوع الخرطوشة هي على شكل قبب صغيرة وأشكال «إكس» و«سي».