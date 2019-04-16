المصدر: إعداد: نهى حوا

العالم في سباق مع الزمن لإيجاد حلول لحماية البيئة والإنسان من المخاطر التي تهددهما، وكان هناك عدد من الابتكارات التي تصب في صالح البيئة، أخيراً، كإيجاد نظام جديد من المكافآت لخفض استهلاك الطاقة لتخفيف تلوث الهواء، وابتكار طريقة لتخفيف ضوضاء السفن التي تقضي على الموائل البحرية، واستخدام طحالب في تنظيف مياه الصرف الصحي من الهرمونات الضارة، وكانت هناك اختراعات مفيدة في الحالات الطارئة، كصناعة ملابس ترصد سموم الغازات تحمي العمال، وكاميرا 350 درجة تحمي السائقين الذين غفت أعينهم من موت محتم.

وفي مجال الغذاء، انصب الاهتمام في الزراعة على الاستمتاع بطعم الفواكه والخضراوات عبر دراسة تأثير الضوء على مذاقها، وتصنيع طابعة ثلاثية الأبعاد تنتج الشوكولاتة الطيبة بمختلف أصنافها.