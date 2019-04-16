نظام لخفض ضوضاء السفن

ابتكر العلماء نظاماً جديداً يخفض ضوضاء المراوح لتقليص تأثيراتها تحت الماء على الحيوانات البحرية.

يفيد موقع «ذا ماريتايم اكسكيوتيف» أنه عند دوران المرواح تحت الماء، تخرج فقاعات صغيرة، التي تطلق بدورها موجة صدمة مسموعة تصل إلى 180 ديسيبل، ما يزعج الحياة البحرية وصولاً إلى 100 ميل، ويسبب أضرار جسيمة في النظم الإيكولوجية البحرية.

وفي سبيل خفض الضوضاء تحت الماء، قام باحثون من جامعة ستراثكلايد وشركة «اوسكار بروبلجون» بتطوير نظام «برشور بورز»، تقوم هذه التقنية بخفض حجم التجويف وبالتالي الصوت الناجم عن مراوح السفن، من دون إعاقة الأداء.