تحسين مذاق النباتات آلياً

استخدم باحثون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين نكهة الريحان، في اتجاه جديد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة.

وقام الباحثون بزراعة الريحان في وحدات مائية داخل حاوية معدلة، حيث يمكن التحكم بدرجة الحرارة والضوء والرطوبة والعوامل البيئية آلياً. وقد اختبر الباحثون مذاق النباتات من خلال البحث عن مركبات معينة باستخدام الاستشراب الغازي ومطيافية الكتلة. وقاموا بتغذية البيانات في خوارزميات تعلم الآلة التي طورها المعهد وشركة «كوكنيزانت». وأظهر البحث أن تعريض النبات للضوء 24 ساعة في اليوم يولد مذاقاً أفضل.