نافذة الحروب

طور المصمم السويسري ريتو توغني نافذة مؤقتة على شكل لفافة قابلة للسحب، تجعل المنازل المتضررة في مناطق النزاع صالحة للسكن، ومن المرجح اختبارها في مشروع بالأردن.

وقد عمل توغني مع صديقه فندلن فيدرر لتطوير تلك «النوافذ الفورية» التي تعرض في أسبوع ميلان للتصميم. «انستانت ويندوز» يجري سحبها من أسطوانة، وهي رخيصة الإنتاج وسهلة التركيب، وتقدم مستوى من عزل مشابه لنافذة زجاجية بزجاج فردي.

تجري عملية العزل عبر صفيحتين من البلاستيك مع جيب هوائي بمزالج مثل الستائر. تقفل النافذة مفتوحة على درجة 90 مئوية خلال التركيب لفصل الطبقتين عن البلاستيك.

يقول توغني وفيدرر: «انستانت وندوز» أكثر عزلاً من حلول إصلاح مؤقتة، مثل تغطية الإطار الفارغ بالسجاد أو الورق المقوى أو الخشب. وتتميز بأنها شفافة، ما يتيح دخول الضوء إلى الغرفة، كما يجري تركيبها من دون أدوات.