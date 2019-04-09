لعبة تمنع إدمان الأطفال

«تيميو» لعبة تعليمية للأطفال تسمح بتعرضهم للتكنولوجيا بمستوى مدروس، وتتفادى تحوّلهم إلى مدمني شاشات أو الانغماس في عالم الذكاء الاصطناعي. وتهدف اللعبة لبناء قاعدة معرفية باعتماد كمية كافية من التكنولوجيا، وتعزيز عملية التعلم دون الاتكال على الشاشات المشتتة للتفكير والتركيز على تنمية الفهم والتفكير المعرفي.

وتضم «تيميو» مكتبة واسعة من الأقراص الممغنطة لتعليم الأولاد كل ما يتعلق بالأشكال والألوان والأرقام والحيوانات والفواكه والخضروات وأجزاء الجسم والأحرف الأبجدية، وهي متوفرة جميعاً بخمس لغات، ويمكن استعمالها بعيداً عن لعبة تعليمية قائمة على التقنية السمعية، كمكتبة موسيقية للأطفال تضم التهويدات والأغاني والقصص، إضافةً للآلات الموسيقية.