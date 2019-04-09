كاميرا للمكفوفين

«2 سي 3 دي» تصميم حائز عام 2018 على جائزة آسيا للتصميم، وهو عبارة عن كاميرا لفاقدي البصر تساعدهم على التمتع بإحساس ملموس للبيانات المرئية. الابتكار المستوحى من الألعاب الوتدية الفنية يتسم بأنه كاميرا استشعار العمق التي تحوّل البيانات المرئية إلى بيانات محسوسة تمثل الأشكال كالوجوه بدقة هائلة.

وتتيح هذه الكاميرا للمصابين بضعف البصر، من خلال لمس ما يرونه دون لمسه بالفعل من التعرف إلى الوجوه والأشياء وتأدية وظائف أكثر دقة كقراءة الشفاه وتعابير الوجوه. وتخول «2 سي 3 دي» للمكفوفين التقاط صور الأشياء والاحتفاظ بالبيانات المرئية على شكل ملف ثلاثي الأبعاد يمكن تحسسه لاحقاً كما التقليب في ألبوم إنما ذات عمق وأبعاد.