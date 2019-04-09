أكواب صديقة للبيئة

وجدت شركة بريطانية الحلّ لإلقاء أكواب القهوة المستعملة، وبدأت بإنتاج مكثّف لأكواب قابلة لإعادة التدوير. حالياً تعتمد معظم الأكواب المستعملة على الورق كطبقةٍ خارجية وأخرى من البلاستيك الرقيق الضروري لمنع تسرّب المشروبات الحارة.

واعتمدت الشركة على إطار العمل القائم لإعادة التدوير دون الاستثمار في آليات وعمليات ومرافق جديدة، حيث يشدد المصنعون على ضرورة خضوع الجيل المقبل من أكواب القهوة للتصنيع داخل المصانع المحلية، لذا فإن أكوابها قابلة للتحلل باستعمال الماء، ففي غضون ثماني دقائق ينفصل الورق في الخارج عن الطبقة الداخلية التي تخضع للرسكلة.