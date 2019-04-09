روبوت لركن السيارات

قامت شركة «ستانلي روبوتيكس» بخصّ مطار ليون في فرنسا بروبوتات تتصل أوتوماتيكياً بالسيارة وتعمد لركنها حتى لا يتأخر الراكب عن موعد رحلته.

ويعتمد المطار على جحافل من الروبوتات القادرة على نقل السيارة بلطف إلى أقرب مساحة موقف متوفرة.

نظام ركن السيارات مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالكامل، ولا يحتاج إلى أي تدخل بشري. كل ما يتعين على الشخص القيام به الوصول بسيارته إلى الموقف وإدخال المعلومات الخاصة بالرحلة، حيث يقوم الروبوت بحمل السيارة من العجلات وركنها وتجهيزها بالتوافق مع موعد العودة من السفر ليتم استلامها دون تأخير.