مظلة لا تنكسر

تتمتع مظلة «هيدهوغ» بقوة تعفيها من الكسر لدرجة أنها تأتي مع ضمان عالمي مدى الحياة، إنها من المتانة بحيث تتصدى لريح بقوة 70 ميلاً في الساعة وتقاوم الأعاصير دون أن تنقلب. المظلة مصنوعة من إطار ألياف الكربون المدعّم، ومزودة بنظام تعليق مستوحى من المركبات.

على غرار عمل الصدمات لتزويد المركبات بقيادة أكثر سلاسة، فإن كلاً من أضلاع المظلة مصمم للارتكاز والتكيف بشكل مستقل. وتتيح هذه الحركة المتفردة للمظلة لأن تتحمل أي نوعٍ من الرياح دون أن تنقلب أو تنكسر. أضف إلى أنها تتمتع بخفة الوزن، فإنها تضم كذلك تصميماً قماشياً قابلاً للتبديل والتغيير.