تبنى مجلس مدينة وستمنستر ببريطانيا، أول رسوم طرق ثلاثية الأبعاد مخططة على هيئة حيوان الحمار الوحشي، في إطار الجهود الرامية لتحسين السلامة على الطرقات في المنطقة. وأفادت مواقع أن رسوم الطرق المخططة تبدو كما لو أنها تطفو فوق الطريق، ما يخلق وهماً بصرياً يمكن أن يراه السائقون القادمون من كلا الاتجاهين.

الهدف من الخدعة البصرية هو في أن يظهر المعبر أكثر وضوحاً لسائقي السيارات لكي يخففوا السرعة عند الاقتراب منه.

المعبر الواقع عند شارع سانت جون وود في وستمنستر شمال غرب لندن، سيخضع للتجربة مدة 12 شهراً، وفي حال نجاح التجربة بتراجع معدلات الحوادث المرتبطة بالطرقات، سيجري تطبيقه عندئذ في مختلف أنحاء المنطقة الإدارية، وربما أبعد من ذلك.