تكنولوجيا المهمات

ابتكر العلماء يداً روبوتية يمكنها نقل الشعور بملمس الأشياء عن بعد، ما يجعل المهام الخطيرة أكثر أماناً للبشر، كالتخلص من القنابل، استكشاف الفضاء، أعمال البناء، أو صناعة الأدوية وغيرها.

هذا يعني أنه عندما يوجّه أحد المشغلين عن بعد اليد الروبوتية لالتقاط كرة ما، يمكن الإحساس بملمسها تحت أصابع مرتدي اليد، في الوقت الحقيقي.

تم تصنيع اليد من قبل ثلاث شركات تكنولوجية، هي: «شادو روبوت» و«سينك توتش» و«هابتكس». وقد أجرى المشغلون في كاليفورنيا تجربة عن بعد على اليد الروبوتية الموجودة في لندن، بما في ذلك التقاطها لملعقة طعام من وعاء.