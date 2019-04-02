نقل مبتكر لسكان دبي

طور مجموعة من الطلاب في دبي تطبيقاً يقدم خدمة مشاوير مشتركة، ما يوفر لسكان دبي وسيلة نقل مبتكرة «ميسورة التكلفة ومريحة».

المشروع ويدعى «اركب» تم تطويره، من قبل الطالب بلال شاباندري وزميله كيفن مارتن، تحت إشراف فريق من «مركز الحضانة» في جامعة أميتي. وسوف يخضع لاختبار تجريبي لمدة تتراوح بين 6-9 شهور، بالمشاركة مع السلطات في دبي، حيث أفيد أنه سيشارك فيه نحو 10 آلاف طالب جامعي من المدينة الأكاديمية وحديقة المعرفة.

يتيح التطبيق للمستخدمين التصويت على وجهة شعبية، ثم يلتقي الركاب في مكان مشترك للسفر معاً، حيث أفيد أن التكلفة تبلغ نحو 14 درهماً لكل رحلة، وأن المشروع يشمل 14 حافلة صغيرة.

تنقل المصادر الإعلامية عن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بلال شابراندري، قوله إن مشروعه يختلف عن خدمات النقل المشتركة المنتظمة، في إيجاد خدمة للـ«نقاط الساخنة» داخل دبي، ما يساعد الناس على التنقل بمزيد من الراحة والقدرة على تحمل التكاليف، مضيفاً أن تسيير الرحلة يتطلب التصويت لصالحها من قبل 25 إلى 30 شخصاً.