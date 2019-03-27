فيسبوك يحارب نزعة تفوّق العرق الأبيض

المصدر: أ ف ب

أعلن موقع فيسبوك الأربعاء انه سيحظر تأييد تفوق العرق الأبيض والاشادة به وكذلك مظاهر العنصرية كجزء من حملة ضد خطاب الكراهية.

وسيتم فرض الحظر ابتداءً من الأسبوع المقبل على منصة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم وتطبيق الصور واسع الانتشار "انستغرام".

وقال الموقع الأزرق في بيان "من الواضح ان هذه المفاهيم متصلة بشكل عميق مع جماعات الكراهية المنظمة ولا مكان لها على مواقعنا".

وسبق لسياسات فيسبوك أن حظرت منشورات تدعم سيادة العنصر الابيض كجزء من الجهد لوقف قذف الناس بالكراهية تبعا للعرق والاتنية والدين.

وقال فيسبوك "في حين أن الناس سيظلون قادرين على إظهار اعتزازهم بتراثهم العرقي، لن نتسامح مع الثناء أو دعم القومية والانفصالية البيضاء".

وأضاف أن الأشخاص الذين يدخلون مصطلحات بحث مرتبطة بسيادة العرق الأبيض سيحصلون على نتائج تحيلهم إلى مواقع مثل "الحياة بعد الكراهية" الذي يركز على مساعدة الناس في الابتعاد عن هذه الجماعات.

ووسط ضغوط من حكومات في جميع أنحاء العالم، عزز فيسبوك في السنوات القليلة الماضية آليات الذكاء الاصطناعي للعثور على المحتوى الذي يدعم الكراهية وإزالته مع الابقاء على الانفتاح على حرية التعبير.

وقال فيسبوك إن الحظر الجديد لن يطبق على مواضيع مثل الافتخار الامريكي وانفصالية الباسك، وهي "جزء مهم من هوية الشعوب".