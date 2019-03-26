حقيبة فاقدي البصر

«الدليل» اسم على مسمى لحقيبة سفر تمدّ يد المساعدة للأشخاص المصابين بمشاكل بصرية، وتعطيهم الراحة والرفاه بدءاً من خاصية القيادة الذاتية التي تتمتع بها ونظام التعرف ببصمة الإصبع للفتح.

وتعمل الكاميرات الأربع المدمجة على تحديد المواقع بدقة في البيئة المحيطة وتتيح الاعتماد الكلي عليها. أما خاصية جرّ الحقيبة تقليدياً فمتوافرة أيضاً، حيث تتلقى «دليل» البيانات المتعلقة بمحيط المستخدم وتعطيها له عبر عصا برايل الموجودة على قبضة الحقيبة، ويتضمن ذلك المعلومات الخاصة بالإشارات الضوئية والسماح لها بالتنبه لوجود أية عوائق محتملة في الطريق.