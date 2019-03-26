دبي واستدامة الغذاء

سعياً لتنمية مستدامة، تبنت حكومة الإمارات نشاطات أعمال تضمنت الزراعة المائية البحرية، وتربية الأحياء المائية على اليابسة، وعمليات تفريخ الأحياء المائية، وخدمات للاستزراع المائي، وتجارة المنتجات المحلية للزراعة المائية.

ويشمل ذلك جميع المزارع الاختصاصية باستزراع الأسماك والقشريات والرخويات وبقية الحيوانات المائية.

وتأتي الخطوة ضمن مسعى دولة الإمارات المتواصل في مجال الأمن الغذائي، وتعكس المبادرة الاستراتيجية القومية لتطوير إطار عمل شامل، لإتاحة الإنتاج الغذائي، وضمان جودة الأغذية للأجيال المقبلة. كما أنها تعزز الإنتاج الزراعي المحلي، وتشجع على استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، لا سيما تلبية الطلب المتزايد على الأسماك محلياً.