حديقة ذكية

«الحديقة أو» عبارة عن نظام بستنة داخلي يتيح نمو حتى 90 نوعاً من الفاكهة والخضراوات معاً في الوقت عينه، داخل المنزل وبغض النظر عن أحوال الطقس.

وتتيح العملية التحكم الكامل بتربية 60 نوعاً من النباتات المزهرة داخل العجلة، إضافةً لـ30 نوعاً من الحبوب التي تنمو بالتزامن أسفل الخزانة.

وتعتمد الحديقة على نظام ريٍّ فريد من نوعه يتحكم في استهلاك النباتات للمياه، حيث تعطي العجلة الدوارة كل نبتة الوقت الكافي للارتواء، في حين يعمل الخزان الاحتياطي المزود بمضخة على ريّ الحبوب النامية. وتصبح النباتات جاهزة للاستهلاك بين 30 و40 يوماً.