ماذا قال فيسبوك عن بث جريمة نيوزلندا مباشرة؟

المصدر: وكالات

قال موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه تلقى أول بلاغ عن الفيديو الذي وثق مذبحة مدينة كريست تشيرش النيوزلندية بشكل مباشر بعد 29 دقيقة من بدء بثه.

وبث الجاني هجومه على مسجدين في نيوزلندا مباشرة عبر الإنترنت.

وأوضح موقع فيسبوك في بيان له اليوم الثلاثاء أن مستخدميه أبلغوا عن هذا البث بعد 12 دقيقة من انتهائه.

وقال الموقع إنه حذف الفيديو الذي وثق الجريمة "بعد دقائق" من تلقي طلب من الشرطة النيوزلندية بذلك، وإن الموقع لا يدري الوقت الذي ظل فيه الفيديو متاحا للمشاهدة على الإنترنت.

يشار إلى أن مقاطع البث المباشر تظل في العادة متاحة حتى بعد نهاية البث.

وأوضح فيسبوك أن مقطع الفيديو شوهد نحو 200 مرة أثناء بثه حيا، وشوهد 4000 مرة إجمالا، قبل أن يتم حذفه من قبل إدارة الفيسبوك، ولكن أحد المستخدمين كان قد حمل نسخة منه ورفعها على موقع 8 شان قبل أن ينتبه الموقع للفيديو، وهو الأمر الذي ساهم فيما بعد في انتشار المقطع.

وكان فيسبوك قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري أنه حذف 1.5 مليون فيديو خلال أول 24 ساعة بعد نشر الهجوم على الإنترنت، منها 1.2 مليون مقطع تم وقف تحميلها أصلا.

وحيث إن مستخدمين حاولوا التحايل على التعرف الآلي على المقاطع الممنوعة من النشر بإجراء تعديلات على الفيديو إلا أن الموقع نجح في منع نشر المقاطع اعتمادا على خاصية مقارنة الصوت.