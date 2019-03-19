جهاز ورقي لقياس قوة البصر

طوّر مركز للابتكار متخصص بطب العيون في الهند جهاز «فولدينغ فوروتروبر» الصغير الجذاب المصنوع من الورق بتكلفة منخفضة يساعد أياً كان على قياس قوة بصره من دون الحاجة إلى معدات مكلفة أو مساعدة متخصصة.

ويستعين التصميم بأنبوبين مصنوعين من الورق وعدسات تتيح استبدال اختبارات قياس النظر المعقدة التي يجريها أطباء العيون، وتبسّط العمليّة إلى حدّ بعيد. يتسم الجهاز بسهولة الاستخدام، حيث يتيح التصميم التلسكوبي المنزلق للعدستين التحرك باتجاهين إما متباعدين عن بعضهما البعض أو إحداهما ناحية الأخرى، بينما يتمكن المستخدم من تحديد وضعية العدسة التي تخوّل الرؤية الأوضح. ويظهر محدد القياس الجانبي قوة البصر الصحيحة.