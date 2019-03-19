يتميّز سرير «فلات باك» الورقي القابل للتمدد المزوّد بآلية طيّ على طريقة الأكورديون بسماكة لا تتعدى 100 ملليمتر عند ثنيه. ويمنح التصميم العمودي للورق قوة هائلة للسرير تخوّله تحمّل أوزان تصل إلى 300 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن شخصين في وضعية الجلوس أو النوم. أما طبيعته القابلة للطيّ فتسهّل عملية النقل، كما أن الفراش القابل للثني أيضاً يمكن تحويله إلى أريكةٍ أو مقعد عند الحاجة مع أو بلا مساند.

وتجعل طريقة البناء من السرير صديقاً للبيئة، خفيفاً للوزن بحيث لا تتعدى زنته الـ14.5 كيلوغراماً ليكون الأخف وزناً ضمن فئته.