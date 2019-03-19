أرضيات الطاقة

ابتكرت شركة لندنية حلول أرضيات ذكية تعتمد على المشاة لتوليد الطاقة المعاد استخدامها بقوة تكفي لإنارة المساحات العامة فيما يسمح بتفعيلها في ما يسمى بـ«المدن الذكية».

وتدفع الأرضيات لدى الدوس عليها مولدات إنتاج الطاقة الكهرومغنطيسية لأن تتحرك، فتطلق حركة دائرية تولّد بدورها الطاقة. وتؤكد الشركة أن خطوة واحدة كفيلة بتوليد كمية الطاقة اللازمة خارج الشبكة لإضاءة مصباح «ليد» لحوالي 20 ثانية.

الأرضيات مزودة بأجهزة استشعار واجهة برمجة التطبيقات يرسل البيانات المتعلقة بسلوك الحركة في المناطق، حيث وجود الأرضيات، مما يساعد على تكوين فكرة حول أوقات الذروة في مناطق ازدحام الأقدام، وتوقع سلوكيات الاستهلاك، وتشكيل خرائط حرارية للمساحات الحضرية الشهيرة.