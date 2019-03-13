تويتر يطلق تحسينات كبيرة في الكاميرا لتسهيل تسجيل الأحداث

المصدر: وكالات

أعلن موقع التدوينات المصغرة الشهير "تويتر" عن طرح النسخة المجددة من كاميرته الخاصة المصممة لتشجيع المستخدمين على مشاركة المزيد من الصور ومقطع الفيديو على منصته، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وتتيح الكاميرا الجديدة بتويتر للمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية على الصور ومقاطع الفيديو وكذلك البث المباشر قبل مشاركتهم، وبالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة الكاميرا الجديدة إضافة المواقع أو الهاشتاغات على الصور وأيضا يمكنك إضافة المؤثرات المختلفة عليها، تماما كما هو موجود على تطبيقي إنستغرام وسناب شات.

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