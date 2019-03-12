سحب الدم بكفاءة

أعلن علماء عن ابتكارهم جهازاً طبياً، يدعى «فاينلايت إل إي دي بلس»، بإمكانه مساعدة الطواقم الطبية على سحب الدم بسرعة وكفاءة، أو حقن الأوردة بطريقة آمنة، مما يخفف آلام المرضى، حسب قولهم.

يوضع الجهاز على الجلد عند النقطة المرغوبة، مما يسهّل على العاملين الطبيين سهولة العثور على الوريد، فيما يساعد تصميم الضوء على شكل «سي» في إبقاء الوريد مكانه ومنعه من الانزلاق لتسهيل حقن الإبرة. الجهاز مدمج بمصباح «إل إي دي» فائق السطوع، ويمكنه تشغيل 22 لوناً برتقالياً وستة ألوان حمراء معاً أو بشكل مستقل، وهذا يجعل الجهاز متوافقاً مع المرضى من شتى ألوان البشرة لسحب الدم بطريقة أكثر كفاءة.